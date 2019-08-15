Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.826,33 puan azalışla 96.578,70 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.826,33 puan azalışla 96.578,70 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 900,98 puan ve yüzde 0,91 azalarak 98.504,05 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 2.295,21 puan ve yüzde 2,31 düşüşle 97.109,81 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 96.507,76 puanı, en yüksek 98.530,87 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,84 değer kaybederek 96.578,70 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 4,00, sanayi endeksi yüzde 2,70, hizmetler endeksi yüzde 0,49, teknoloji endeksi yüzde 0,57 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 3.666,59 puan ve yüzde 2,95 azalarak 120.570,38 puandan kapandı. İşlem gören 525 hisse senedinin 113'ü prim yaptı, 273'ü geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Pegasus ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.519,29 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.519,29 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,36 artarak 271 bin 500 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,5675 lira, satışta 5,5898 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,4770 lira, satışta 5,4990 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1110, sterlin/dolar paritesi 1,2113, dolar/yen paritesi de 106,10 düzeyinde seyrediyor.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 57,98 dolardan işlem görüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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