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Piyasalarda gün sonu

52 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 127,87 puan azalışla 95.394,24 puandan kapandı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 127,87 puan azalışla 95.394,24 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 208,22 puan ve yüzde 0,22 artarak 95.730,34 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 799,33 puan ve yüzde 0,84 düşüşle 94.722,78 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 94.349,28 puanı, en yüksek 96.117,11 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 değer kaybederek 95.394,24 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,69, sanayi endeksi yüzde 0,18, teknoloji endeksi yüzde 1,97 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 1,12 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 172,36 puan ve yüzde 0,15 azalarak 118.674,02 puandan kapandı. İşlem gören 527 hisse senedinin 172'si prim yaptı, 185'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Pegasus, ASELSAN ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.500,80 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.500,80 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,36 artarak 276 bin 385 lira oldu.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7438 lira, satışta 5,7668 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7056 lira, satışta 5,7285 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1087, sterlin/dolar paritesi 1,2256 dolar/yen paritesi de 106,46 düzeyinde seyrediyor.


Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 59,98 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 06:14 Kaynak: AA
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