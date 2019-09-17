Son Dakika Haberleri: Piyasalarda gün sonu
Son Dakika Ekonomi Haber

Piyasalarda gün sonu

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.142,32 puan azalışla 101.447,39 puandan kapandı.

Piyasalarda gün sonu, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.142,32 puan azalışla 101.447,39 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 69,05 puan ve yüzde 0,07 artarak 102.658,76 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 808,93 puan ve yüzde 0,79 düşüşle 101.780,78 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 100.976,51 puanı, en yüksek 102.663,08 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,11 değer kaybederek 101.447,39 puandan tamamladı.


Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 1,21, hizmetler endeksi yüzde 1,12, sanayi endeksi yüzde 0,72 ve teknoloji endeksi yüzde 2,26 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.519,17 puan ve yüzde 1,19 azalarak 125.919,06 puandan kapandı. İşlem gören 529 hisse senedinin 140'ı prim yaptı, 232'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, ASELSAN ve Petkim bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.502,92 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.502,92 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 azalışla 276 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7187 lira, satışta 5,7416 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7085 lira, satışta 5,7314 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,89'dan, bileşik getirisi de yüzde 15,45'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1056, sterlin/dolar paritesi 1,2490, dolar/yen paritesi de 108,15 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,33 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 06:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray'ın Avrupa maçlarında sponsoru THY oldu
Danimarka'da bir belediye haftalık 4 gün mesai 3 gün tatil uygulamasına geçti PKK tarafından 4 yıl önce kaçırılan asker, ailesine mektup gönderdi TMO'ya 1-6 Eylül tarihinde fındık teslim eden üreticilerin paraları yatırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 20:10:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Piyasalarda gün sonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]