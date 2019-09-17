Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.142,32 puan azalışla 101.447,39 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 69,05 puan ve yüzde 0,07 artarak 102.658,76 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 808,93 puan ve yüzde 0,79 düşüşle 101.780,78 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 100.976,51 puanı, en yüksek 102.663,08 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,11 değer kaybederek 101.447,39 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 1,21, hizmetler endeksi yüzde 1,12, sanayi endeksi yüzde 0,72 ve teknoloji endeksi yüzde 2,26 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.519,17 puan ve yüzde 1,19 azalarak 125.919,06 puandan kapandı. İşlem gören 529 hisse senedinin 140'ı prim yaptı, 232'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, ASELSAN ve Petkim bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.502,92 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.502,92 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 azalışla 276 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7187 lira, satışta 5,7416 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7085 lira, satışta 5,7314 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,89'dan, bileşik getirisi de yüzde 15,45'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1056, sterlin/dolar paritesi 1,2490, dolar/yen paritesi de 108,15 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,33 dolardan işlem görüyor.