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Piyasalarda gün sonu

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 367,33 puan azalışla 103.509,22 puandan kapandı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 367,33 puan azalışla 103.509,22 puandan kapandı.


BIST 100 endeksi, güne 44,19 puan ve yüzde 0,04 azalarak 103.832,37 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 122,42 puan ve yüzde 0,12 azalışla 103.754,13 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 103.183,99 puanı, en yüksek 104.446,17 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,35 değer kaybıyla 103.509,22 puandan tamamladı.


Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 0,59, teknoloji endeksi yüzde 0,37, sanayi endeksi yüzde 0,51 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 0,48 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 563,09 puan ve yüzde 0,44 azalarak 128.198,40 puandan kapandı. İşlem gören 523 hisse senedinin 205'i prim yaptı, 159'u geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Akbank ve VakıfBank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.497,60 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.497,60 dolardan işlem görüyor.


Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,88 artışla 273 bin 350 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7240 lira, satışta 5,7469 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,6713 lira, satışta 5,6940 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,64'ten, bileşik getirisi de yüzde 14,11'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0954, sterlin/dolar paritesi 1,2315, dolar/yen paritesi de 107,28 düzeyinde seyrediyor.


Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 58,15 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:20 Kaynak: AA
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