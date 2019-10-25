Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 129,69 puan azalışla 100.215,95 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 73,54 puan ve yüzde 0,07 azalarak 100.272,11 puandan başladı. Gün içinde en düşük 100.043,25 puanı, en yüksek 100.672,95 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 değer kaybıyla 100.215,95 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 0,55, hizmetler endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti, teknoloji endeksi yüzde 2,06, sanayi endeksi yüzde 0,42 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 237,97 puan ve yüzde 0,19 azalarak 123.951,86 puandan kapandı. İşlem gören 521 hisse senedinin 210'u prim yaptı, 140'ı geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Garanti Bankası, Tüpraş ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.512,50 dolar



Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.512,50 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,07 artışla 279 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7544 lira, satışta 5,7775 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7377 lira, satışta 5,7607 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 12,78'den, bileşik getirisi de yüzde 13,19'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1087, sterlin/dolar paritesi 1,2839, dolar/yen paritesi de 108,56 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 61,57 dolardan işlem görüyor.