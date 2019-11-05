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Piyasalarda gün sonu

7 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 437,53 puan artışla 100.525,32 puandan kapandı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 437,53 puan artışla 100.525,32 puandan kapandı.


BIST 100 endeksi, güne 58,71 puan ve yüzde 0,06 artarak 100.146,50 puandan başladı. Gün içinde en düşük 99.847,66 puanı, en yüksek 100.693,88 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,44 değer kazancıyla 100.525,32 puandan tamamladı.


Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 0,39, teknoloji endeksi yüzde 0,13, sanayi endeksi yüzde 0,11 ve hizmetler endeksi yüzde 0,86 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 669,79 puan ve yüzde 0,54 artarak 124.101,78 puandan kapandı. İşlem gören 522 hisse senedinin 169'u prim yaptı, 193'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik, Galatasaray AŞ ve Fenerbahçe Futbol bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


Altının onsu 1.489,95 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.489,95 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,34 artışla 277 bin 700 liradan tamamladı.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7242 lira, satışta 5,7472 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,6792 lira, satışta 5,7020 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,67'den, bileşik getirisi de yüzde 12,01'den gerçekleşti.


Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1075, sterlin/dolar paritesi 1,2870, dolar/yen paritesi de 109,02 düzeyinde seyrediyor.


Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,13 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 06:22 Kaynak: AA
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