Son Dakika Haberleri: Piyasalarda gün sonu
Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu

Piyasalarda gün sonu

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 618,42 puan artışla 101.143,74 puandan kapandı.

Piyasalarda gün sonu, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 618,42 puan artışla 101.143,74 puandan kapandı.


BIST 100 endeksi, güne 147,07 puan ve yüzde 0,15 artarak 100.672,39 puandan başladı. Gün içinde en düşük 100.368,45 puanı, en yüksek 101.598,87 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,62 değer kazancıyla 101.143,74 puandan tamamladı.


Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 0,85, sanayi endeksi yüzde 0,63 ve hizmetler endeksi yüzde 0,55 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,78 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 749,33 puan ve yüzde 0,60 artarak 124.851,11 puandan kapandı. İşlem gören 522 hisse senedinin 241'i prim yaptı, 125'i geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Beşiktaş, Garanti Bankası ve Ereğli Demir Çelik bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


Altının onsu 1.486,95 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.486,95 dolardan işlem görüyor.


Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,88 azalışla 275 bin 250 liradan tamamladı.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7440 lira, satışta 5,7670 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7242 lira, satışta 5,7472 lira olarak belirlemişti.


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,86'dan, bileşik getirisi de yüzde 12,21'den gerçekleşti.


Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1082, sterlin/dolar paritesi 1,2877, dolar/yen paritesi de 109,01 düzeyinde seyrediyor.


Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,52 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 06:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran, nükleer anlaşmaya uymama kararında 4. aşamaya geçiyor: 1044 santrifüje uranyum gazı enjekte edilecek
Oyuncu Melis İşiten "Cinsel organınızı görmek istemiyorum" diyerek sosyal medya hesabından isyan etti Ekonomi kötü diye yazar kasa fırlatan adam, yıllar sonra itiraf etti: Ecevit'i özledim Çanakkale'de bir baba 13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olan arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 00:46:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Piyasalarda gün sonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]