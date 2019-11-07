Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.400,61 puan artışla 103.544,35 puandan kapandı.



BIST 100 endeksi, güne 668,53 puan ve yüzde 0,66 artarak 101.812,27 puandan başladı. Gün içinde en düşük 101.812,27 puanı, en yüksek 103.544,35 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,37 değer kazancıyla 103.544,35 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 2,34, sanayi endeksi yüzde 2,10, hizmetler endeksi yüzde 2,38, teknoloji endeksi yüzde 1,85 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 3.272,99 puan ve yüzde 2,62 artarak 128.124,10 puandan kapandı. İşlem gören 522 hisse senedinin 283'ü prim yaptı, 89'u geriledi. Türk Hava Yolları, Petkim, Garanti BBVA, ASELSAN ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



Altının onsu 1.481,13 dolar



Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.481,13 dolardan işlem görüyor.



Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,25 azalışla 274 bin 550 liradan tamamladı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7326 lira, satışta 5,7556 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7440 lira, satışta 5,7670 lira olarak belirlemişti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,66'dan, bileşik getirisi de yüzde 12,00'dan gerçekleşti.



Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1054, sterlin/dolar paritesi 1,2817, dolar/yen paritesi de 109,18 düzeyinde seyrediyor.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 62,52 dolardan işlem görüyor.