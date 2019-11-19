Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 682,50 puan artışla 107.528,68 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, 350,46 puan ve yüzde 0,33 değer kazancıyla 107.196,64 puandan başladı. Gün içinde en düşük 106.633,71 puanı, en yüksek 107.769,77 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,64 değer kazancıyla 107.528,68 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 0,92, sanayi endeksi yüzde 0,75, teknoloji endeksi yüzde 1,07 ve hizmetler endeksi yüzde 0,12 değer kazandı.



BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 894,19 puan ve yüzde 0,68 artarak 132.742,42 puandan kapandı. İşlem gören 525 hisse senedinin 236'sı prim yaptı, 135'i geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Tüpraş, Garanti Bankası ve Emlak Konut GYO bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.470,45 dolar



Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.470,45 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,41 artışla 269 bin 800 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7113 lira, satışta 5,7342 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7263 lira, satışta 5,7493 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1074, sterlin/dolar paritesi 1,2949, dolar/yen paritesi de 108,57 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 61,51 dolardan işlem görüyor.