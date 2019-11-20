Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 743,59 puan azalışla 106.785,08 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 188,21 puan ve yüzde 0,18 değer kaybıyla 107.340,46 puandan başladı. Gün içinde en düşük 106.653,93 puanı, en yüksek 108.142,19 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,69 değer kaybıyla 106.785,08 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 0,69, sanayi endeksi yüzde 0,56, teknoloji endeksi yüzde 0,14 ve hizmetler endeksi yüzde 0,62 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 990,53 puan ve yüzde 0,75 azalarak 131.751,89 puandan kapandı. İşlem gören 525 hisse senedinin 154'ü prim yaptı, 222'si geriledi. Türk Hava Yolları, Petkim, ASELSAN, Garanti Bankası ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.471,70 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.471,70 dolardan işlem görüyor.



Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,36 artışla 270 bin 790 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,6924 lira, satışta 5,7152 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7113 lira, satışta 5,7342 lira olarak belirlemişti.



Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1074, sterlin/dolar paritesi 1,2915, dolar/yen paritesi de 108,65 düzeyinde seyrediyor.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 61,58 dolardan işlem görüyor.