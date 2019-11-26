Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 600,66 puan artışla 105.983,14 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 185,67 puan ve 0,18 değer kazanımıyla 105.568,14 puandan başladı. Gün içinde en düşük 104.718,29 puanı, en yüksek 106.162,31 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,57 değer kazanımıyla 105.983,14 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,64, hizmetler endeksi yüzde 0,58, teknoloji endeksi yüzde 1,54, sanayi endeksi yüzde 0,46 değer kazandı.



BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 732,27 puan ve yüzde 0,56 artarak 130.459,28 puandan kapandı. İşlem gören 525 hisse senedinin 247'si prim yaptı, 133'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Şişecam, Kardemir (D), Garanti Bankası ve ASELSAN bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.456,75 dolar



Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.456,75 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,19 artışla 269 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7343 lira, satışta 5,7573 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7151 lira, satışta 5,7380 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1015, sterlin/dolar paritesi 1,2853, dolar/yen paritesi de 109,05 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,76 dolardan işlem görüyor.