Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.282,00 puan artışla 107.126,18 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 240,49 puan ve 0,23 değer kazancıyla 106.084,66 puandan başladı. Gün içinde en düşük 106.015,84 puanı, en yüksek 107.213,15 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,21 artışla 107.126,18 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,92, teknoloji endeksi yüzde 2,02, sanayi endeksi yüzde 1,12, hizmetler endeksi yüzde 1,81 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.505,19 puan ve yüzde 1,16 artarak 131.766,70 puandan kapandı. İşlem gören 526 hisse senedinin 284'ü prim yaptı, 104'ü geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Petkim, Kardemir (D) ve Şişecam bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.455,02 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.455,02 dolardan işlem görüyor.



Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 azalışla 270 bin 100 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7538 lira, satışta 5,7769 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7488 lira, satışta 5,7718 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,79'dan, bileşik getirisi de yüzde 12,14'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1004, sterlin/dolar paritesi 1,2906, dolar/yen paritesi de 109,52 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,79 dolardan işlem görüyor.