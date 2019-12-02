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Piyasalarda gün sonu

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.100,62 puan artarak 108.004,30 puandan kapandı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.100,62 puan artarak 108.004,30 puandan kapandı.


BIST 100 endeksi, haftaya 446,43 puan ve 0,42 değer kazancıyla 107.350,11 puandan başladı. Gün içinde en düşük 107.318,05 puanı, en yüksek 108.210,24 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,03 yükselişle 108.004,30 puandan tamamladı.


Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,03, teknoloji endeksi yüzde 1,00, hizmetler endeksi yüzde 0,85, sanayi endeksi yüzde 1,76 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.057,66 puan ve yüzde 0,81 artarak 132.361,06 puandan kapandı. İşlem gören 527 hisse senedinin 345'i prim yaptı, 49'u geriledi. Türk Hava Yolları, Beşiktaş Futbol, Galatasaray, Kardemir (D) ve ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.460,94 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.460,94 dolardan işlem görüyor.


Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,17 artışla 269 bin 800 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7385 lira, satışta 5,7615 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7363 lira, satışta 5,7593 lira olarak belirlemişti.


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,84'ten, bileşik getirisi de yüzde 12,19'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1062, sterlin/dolar paritesi 1,2928, dolar/yen paritesi de 109,33 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 61,94 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 06:16 Kaynak: AA
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