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Piyasalarda gün sonu

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.214,43 puan azalarak 106.789,87 puandan kapandı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.214,43 puan azalarak 106.789,87 puandan kapandı.


BIST 100 endeksi, güne 131,29 puan ve 0,12 düşüşle 107.873,03 puandan başladı. Gün içinde en düşük 106.789,87 puanı, en yüksek 108.777,19 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,12 azalışla 106.789,87 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,90, hizmetler endeksi yüzde 0,97 ve sanayi endeksi yüzde 0,96 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 1,15 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.702,31 puan ve yüzde 1,29 değer kaybıyla 130.658,78 puandan kapandı. İşlem gören 527 hisse senedinin 202'si prim yaptı, 172'si geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Garanti Bankası, Galatasaray ve Beşiktaş Futbol en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.480,16 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.480,16 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,48 artışla 271 bin 100 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7325 lira, satışta 5,7554 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7385 lira, satışta 5,7615 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,81'den, bileşik getirisi de yüzde 12,16'dan gerçekleşti.


Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1085, sterlin/dolar paritesi 1,3001, dolar/yen paritesi de 108,64 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 61,09 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 06:24 Kaynak: AA
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