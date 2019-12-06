Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 210,16 puan artarak 108.869,14 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 349,93 puan ve 0,32 yükselişle 109.008,91 puandan başladı. Gün içinde en düşük 108.352,00 puanı, en yüksek 109.315,16 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,19 artışla 108.869,14 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,19, hizmetler endeksi yüzde 0,40, sanayi endeksi yüzde 0,11 değer kazandı, teknoloji endeksi ise yüzde 3,31 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 67,33 puan ve yüzde 0,05 değer kazanımıyla 132.834,75 puandan kapandı. İşlem gören 524 hisse senedinin 179'u prim yaptı, 202'si geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, İş Finansal Kiralama, Garanti Bankası ve Türk Telekom en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.462,26 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.462,26 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 273 bin 300 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7438 lira, satışta 5,7669 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7447 lira, satışta 5,7678 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,80'den, bileşik getirisi de yüzde 12,15'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1066, sterlin/dolar paritesi 1,3128, dolar/yen paritesi de 108,73 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,22 dolardan işlem görüyor.