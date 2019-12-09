Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 83,09 puan azalarak 108.786,06 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 27,35 puan ve 0,03 yükselişle 108.896,49 puandan başladı. Gün içinde en düşük 108.138,53 puanı, en yüksek 109.124,74 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,08 azalışla 108.786,06 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,11, hizmetler endeksi yüzde 0,38, teknoloji endeksi yüzde 0,47 değer kaybetti, sanayi endeksi ise yüzde 0,67 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 344,49 puan ve yüzde 0,26 değer kaybıyla 132.490,26 puandan kapandı. İşlem gören 527 hisse senedinin 231'i prim yaptı, 152'si geriledi. Türk Hava Yolları, İş Finansal Kiralama, ASELSAN, Ereğli Demir Çelik ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



Altının onsu 1.461,58 dolar



Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.461,58 dolardan işlem görüyor.



Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,07 azalışla 273 bin 100 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7865 lira, satışta 5,8097 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7438 lira, satışta 5,7669 lira olarak belirlemişti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,84'ten, bileşik getirisi de yüzde 12,19'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1069, sterlin/dolar paritesi 1,3139, dolar/yen paritesi de 108,53 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 64,75 dolardan işlem görüyor.