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Piyasalarda gün sonu

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 361,93 puan artarak 110.476,59 puandan kapandı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 361,93 puan artarak 110.476,59 puandan kapandı.


BIST 100 endeksi, güne 859,99 puan ve 0,81 yükselişle 111.010,65 puandan başladı. Gün içinde en düşük 110.017,97 puanı, en yüksek 111.910,40 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,33 artışla 110.476,59 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,76 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,07, teknoloji endeksi yüzde 0,28, hizmetler endeksi yüzde 0,29 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 640,67 puan ve yüzde 0,48 değer kazanımıyla 134.822,99 puandan kapandı. İşlem gören 593 hisse senedinin 136'sı prim yaptı, 255'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), ASELSAN ve Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


Altının onsu 1.470,61 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.470,61 dolardan işlem görüyor.


Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,33 azalışla 273 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7685 lira, satışta 5,7917 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7835 lira, satışta 5,8067 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,50'den, bileşik getirisi de yüzde 11,83'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1139, sterlin/dolar paritesi 1,3324 dolar/yen paritesi de 109,50 düzeyinde seyrediyor.


Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,47 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 06:24 Kaynak: AA
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