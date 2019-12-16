Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 648,91 puan artarak 111.125,51 puandan kapandı.



BIST 100 endeksi, haftaya 197,38 puan ve 0,18 yükselişle 110.673,98 puandan başladı. Gün içinde en düşük 110.234,45 puanı, en yüksek 111.443,40 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,59 artışla 111.125,51 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,55, sanayi endeksi yüzde 0,71, teknoloji endeksi yüzde 0,70, hizmetler endeksi yüzde 0,82 değer kazandı.



BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 684,37 puan ve yüzde 0,51 değer kazanımıyla 135.507,36 puandan kapandı. İşlem gören 527 hisse senedinin 239'u prim yaptı, 143'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Kardemir (D), ASELSAN, Garanti Bankası ve Galatasaray en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.478,48 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.478,48 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,48 artışla 277 bin 550 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,8303 lira, satışta 5,8537 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7685 lira, satışta 5,7917 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,51'den, bileşik getirisi de yüzde 11,84'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1154, sterlin/dolar paritesi 1,3346 dolar/yen paritesi de 109,51 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,74 dolardan işlem görüyor.