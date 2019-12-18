Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 499,02 puan azalarak 110.574,68 puandan kapandı.



BIST 100 endeksi, güne 510,33 puan ve 0,46 düşüşle 110.563,36 puandan başladı. Gün içinde en düşük 110.105,80 puanı, en yüksek 110.848,19 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,45 azalışla 110.574,68 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,56, teknoloji endeksi yüzde 1,48, sanayi endeksi yüzde 0,67, hizmetler endeksi yüzde 0,01 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 684,08 puan ve yüzde 0,51 değer kaybederek 134.627,50 puandan kapandı. İşlem gören 593 hisse senedinin 122'si prim yaptı, 263'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Garanti Bankası, Tüpraş ve Işıklar Enerji Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.475,15 dolar



Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.475,15 dolardan işlem görüyor.



Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,69 artışla 280 bin 750 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,8950 lira, satışta 5,9186 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,8517 lira, satışta 5,8752 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,81'den, bileşik getirisi de yüzde 12,16'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1120, sterlin/dolar paritesi 1,3068 dolar/yen paritesi de 109,56 düzeyinde seyrediyor.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,80 dolardan işlem görüyor.