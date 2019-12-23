Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
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Piyasalarda gün sonu

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 998,44 puan artarak 112.175,19 puandan kapandı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 998,44 puan artarak 112.175,19 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 302,54 puan ve 0,27 yükselişle 111.479,29 puandan başladı. Gün içinde en düşük 111.266,18 puanı, en yüksek 112.177,84 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,90 artışla 112.175,19 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,90, sanayi endeksi yüzde 1,26, teknoloji endeksi yüzde 0,64, hizmetler endeksi yüzde 0,68 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 934,43 puan ve yüzde 0,69 değer kazanımıyla 136.094,81 puandan kapandı. İşlem gören 593 hisse senedinin 251'i prim yaptı, 144'ü geriledi. İpek Doğal Enerji, Koza Anadolu Metal Madencilik, Türk Hava Yolları, Karsan Otomotiv ve Albaraka Türk en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.483,78 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.483,78 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,83 artışla 283 bin 400 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,9250 lira, satışta 5,9487 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,9074 lira, satışta 5,9311 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,57'den, bileşik getirisi de yüzde 11,90'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1091, sterlin/dolar paritesi 1,2953 dolar/yen paritesi de 109,37 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,78 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 06:24 Kaynak: AA
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