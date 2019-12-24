Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
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Piyasalarda gün sonu

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 978,28 puan artarak 113.153,46 puandan kapandı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 978,28 puan artarak 113.153,46 puandan kapandı.


BIST 100 endeksi, güne 664,52 puan ve 0,59 yükselişle 112.839,70 puandan başladı. Gün içinde en düşük 112.783,03 puanı, en yüksek 113.395,45 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,87 artışla 113.153,46 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,89, sanayi endeksi yüzde 0,78, teknoloji endeksi yüzde 1,78, hizmetler endeksi yüzde 1,04 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.155,94 puan ve yüzde 0,85 değer kazanımıyla 137.250,76 puandan kapandı. İşlem gören 528 hisse senedinin 304'ü prim yaptı, 80'i geriledi. Türk Hava Yolları, Halkbank, ASELSAN, İpek Doğal Enerji ve Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.494,83 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.494,83 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,42 artışla 284 bin 600 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,9323 lira, satışta 5,9560 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,9250 lira, satışta 5,9487 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,56'dan, bileşik getirisi de yüzde 11,89'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1083, sterlin/dolar paritesi 1,2952 dolar/yen paritesi de 109,37 düzeyinde seyrediyor.


Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 66,63 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 06:18 Kaynak: AA
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