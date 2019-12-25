Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi

Piyasalarda gün sonu

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 175,76 puan artarak 113.329,22 puandan kapandı.

Piyasalarda gün sonu, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 175,76 puan artarak 113.329,22 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 243,83 puan ve 0,22 yükselişle 113.397,29 puandan başladı. Gün içinde en düşük 113.062,75 puanı, en yüksek 113.584,91 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,16 artışla 113.329,22 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,37, sanayi endeksi yüzde 0,16, teknoloji endeksi yüzde 1,06, hizmetler endeksi yüzde 0,04 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 52,40 puan ve yüzde 0,04 değer kazanımıyla 137.303,15 puandan kapandı. İşlem gören 594 hisse senedinin 219'u prim yaptı, 154'ü geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, İhlas Holding, İş Finansal Kiralama ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,32 artışla 285 bin 500 liradan tamamladı.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,9251 lira, satışta 5,9489 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,9323 lira, satışta 5,9560 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,46'dan, bileşik getirisi de yüzde 11,79'dan gerçekleşti.


Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1096, sterlin/dolar paritesi 1,2924 dolar/yen paritesi de 109,78 düzeyinde seyrediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 06:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Kanal İstanbul açıklaması: Başlayacak ve bitireceğiz
Ekrem İmamoğlu'nu zora sokacak Kanal İstanbul belgesi! Tevfik Göksu, İBB Meclisi'nin kararını paylaştı TMSF'den Cem Uzan'ın oteliyle ilgili açıklama: Otelle ilgili bir tasarrufta bulunmadık Son dakika: Türkiye'nin önde gelen otobüs üreticisi Temsa, geçici konkordato aldı

Son Dakika Haberleri
21:34 Oktay: "Bunlar Marmaray'a, Osman Gazi Köprüsü'ne, İstanbul Havalimanına ve Yavuz Sultan Selim... - Son Dakika Ekonomi
21:16 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kanal İstanbul Projesine İstanbul'un geleceği ve milletimizin... - Son Dakika Ekonomi
21:14 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye Müteahhitler Birliği Ödül Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika Ekonomi
20:54 Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödül Töreni - Son Dakika Ekonomi
20:49 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Kanal İstanbul açıklaması: Başlayacak ve bitireceğiz - Son Dakika Ekonomi
20:30 Ekrem İmamoğlu'nu zora sokacak Kanal İstanbul belgesi! Tevfik Göksu, İBB Meclisi'nin kararını paylaştı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 00:43:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]