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Piyasalarda gün sonu

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.248,04 puan azalarak 113.684,01 puandan kapandı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.248,04 puan azalarak 113.684,01 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 789,29 puan ve 0,68 düşüşle 115.142,77 puandan başladı. Gün içinde en düşük 112.617,20 puanı, en yüksek 115.570,89 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,94 azalışla 113.684,01 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,63, teknoloji endeksi yüzde 0,28, hizmetler endeksi yüzde 1,62, sanayi endeksi yüzde 1,83 değer kaybetti.


BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.656,22 puan ve yüzde 1,89 değer kaybederek 138.025,27 puandan kapandı. İşlem gören 529 hisse senedinin 59'u prim yaptı, 349'u geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Petkim, İpek Doğal Enerji ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.550,89 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.550,89 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,13 artışla 297 bin 800 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,9585 lira, satışta 5,9824 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,9436 lira, satışta 5,9674 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,44'ten, bileşik getirisi de yüzde 11,77'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1164, sterlin/dolar paritesi 1,3085, dolar/yen paritesi de 108,08 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 69,32 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 06:28 Kaynak: AA
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