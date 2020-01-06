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Piyasalarda gün sonu

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.271,31 puan azalarak 111.412,70 puandan kapandı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.271,31 puan azalarak 111.412,70 puandan kapandı.


BIST 100 endeksi, haftaya 1.151,64 puan ve 1,01 düşüşle 112.532,38 puandan başladı. Gün içinde en düşük 111.211,98 puanı, en yüksek 112.973,08 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,00 azalışla 111.412,70 puandan tamamladı.


Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,64, teknoloji endeksi yüzde 0,61, hizmetler endeksi yüzde 2,20 ve sanayi endeksi yüzde 1,68 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.511,15 puan ve yüzde 1,82 değer kaybederek 135.514,12 puandan kapandı. İşlem gören 589 hisse senedinin 64'ü prim yaptı, 340'ı geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, İpek Doğal Enerji, Kardemir (D) ve Garanti Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


Altının onsu 1.573,19 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.573,19 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,78 artışla 303 bin 100 liradan tamamladı.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,9616 lira, satışta 5,9855 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,9585 lira, satışta 5,9824 lira olarak belirlemişti.


Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1184, sterlin/dolar paritesi 1,3150, dolar/yen paritesi de 108,15 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 69,78 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 06:26 Kaynak: AA
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