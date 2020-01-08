Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 276,13 puan artarak 112.876,05 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1.639,11 puan ve 1,46 düşüşle 110.960,81 puandan başladı. Gün içinde en düşük 110.745,62 puanı, en yüksek 113.342,43 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,25 artışla 112.876,05 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,05 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,82, hizmetler endeksi yüzde 0,41 ve sanayi endeksi yüzde 0,67 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 663,04 puan ve yüzde 0,49 değer kazanarak 137.237,77 puandan kapandı. İşlem gören 589 hisse senedinin 96'sı prim yaptı, 302'si geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Halkbank, Garanti Bankası ve Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



Altının onsu 1.572,65 dolar



Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.572,65 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,42 yükselişle 302 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,9530 lira, satışta 5,9768 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,9552 lira, satışta 5,9790 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,49'dan, bileşik getirisi de yüzde 11,82'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1130, sterlin/dolar paritesi 1,3130, dolar/yen paritesi de 108,68 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 68,11 dolardan işlem görüyor.