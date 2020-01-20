Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
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Piyasalarda gün sonu

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.145,02 puan artarak 122.619,77 puandan kapandı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.145,02 puan artarak 122.619,77 puandan kapandı.


BIST 100 endeksi, güne 404,72 puan ve 0,33 yükselişle 121.879,47 puandan başladı. Gün içinde en düşük 121.879,47 puanı, en yüksek 122.925,97 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,94 artışla 122.619,77 puandan tamamladı.


Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,13, teknoloji endeksi yüzde 1,94, hizmetler endeksi yüzde 0,60, sanayi endeksi yüzde 1,33 değer kazandı.


BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.350,06 puan ve yüzde 0,92 değer kazanarak 148.578,31 puandan kapandı. İşlem gören 589 hisse senedinin 294'ü prim yaptı, 105'i geriledi. Türk Hava Yolları, İş Finansal Kiralama, Petkim, Kardemir (D) ve ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


Altının onsu 1.560,41 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.560,41 dolardan işlem görüyor.


Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,74 yükselişle 296 bin 800 liradan tamamladı.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,8938 lira, satışta 5,9174 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,8523 lira, satışta 5,8758 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1085, sterlin/dolar paritesi 1,2991, dolar/yen paritesi de 110,14 düzeyinde seyrediyor.


Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,32 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 06:34 Kaynak: AA
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