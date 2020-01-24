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Piyasalarda gün sonu

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 398,48 puan azalarak 122.141,75 puandan kapandı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 398,48 puan azalarak 122.141,75 puandan kapandı.


BIST 100 endeksi, güne 1.153,46 puan ve 0,94 artışla 123.693,69 puandan başladı. Gün içinde en düşük 120.761,35 puanı, en yüksek 123.936,26 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,33 azalışla 122.141,75 puandan tamamladı.


Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,04, hizmetler endeksi yüzde 0,20, sanayi endeksi yüzde 0,17, değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 1,44 değer kazandı.


BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 703,25 puan ve yüzde 0,48 değer kaybederek 147.263,63 puandan kapandı. İşlem gören 591 hisse senedinin 233'ü prim yaptı, 159'u geriledi. Türk Hava Yolları ,Petkim, Kardemir (D), Garanti Bankası, ve Güneş Sigorta en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


Altının onsu 1.568,11 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.568,11 dolardan işlem görüyor.


Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,52 artışla 297 bin 850 liradan tamamladı.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,9246 lira, satışta 5,9483 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,9111 lira, satışta 5,9348 lira olarak belirlemişti.


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 9,69'dan, bileşik getirisi de yüzde 9,92'den gerçekleşti.


Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1029, sterlin/dolar paritesi 1,3094, dolar/yen paritesi de 109,39 düzeyinde seyrediyor.


Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 61,08 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:26 Kaynak: AA
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