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Piyasalarda gün sonu

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.893,37 puan artarak 122.136,17 puandan kapandı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.893,37 puan artarak 122.136,17 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1.233,63 puan ve 1,03 artışla 120.476,43 puandan başladı. Gün içinde en düşük 120.159,22 puanı, en yüksek 122.220,10 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,43 yükselişle 122.136,17 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,03, sanayi endeksi yüzde 1,63, teknoloji endeksi yüzde 4,96, hizmetler endeksi yüzde 2,30 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 3.909,15 puan ve yüzde 2,74 yükselerek 146.788,56 puandan kapandı. İşlem gören 593 hisse senedinin 345'i prim yaptı, 53'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Petkim, Halkbank, ASELSAN ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


Altının onsu 1.558,68 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.553,68 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,76 düşüşle 301 bin 700 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,9673 lira, satışta 5,9912 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,9713 lira, satışta 5,9953 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1045, sterlin/dolar paritesi 1,3023, dolar/yen paritesi de 109,21 düzeyinde seyrediyor.


Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 54,43 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 06:30 Kaynak: AA
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