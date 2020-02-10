Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.673,62 puan azalarak 118.341,52 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 555,76 puan ve 0,46 azalışla 120.459,39 puandan başladı. Gün içinde en düşük 116.647,79 puanı, en yüksek 121.189,73 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,21 düşüşle 118.341,52 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,29, sanayi endeksi yüzde 2,31, hizmetler endeksi yüzde 2,17, teknoloji endeksi yüzde 1,88 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 3.049,29 puan ve yüzde 2,11 düşerek 141.798,78 puandan kapandı. İşlem gören 527 hisse senedinin 72'si prim yaptı, 340'ı geriledi. Türk Hava Yolları, Petkim, Garanti Bankası, ASELSAN ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.572,70 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.572,70 dolardan işlem görüyor.



Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,90 artışla 304 bin 200 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,9909 lira, satışta 6,0149 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,9735 lira, satışta 5,9974 lira olarak belirlemişti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,69'dan, bileşik getirisi de yüzde 10,98'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0931, sterlin/dolar paritesi 1,2938, dolar/yen paritesi de 109,74 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 53,70 dolardan işlem görüyor.