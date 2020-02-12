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Piyasalarda gün sonu

7 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 250,92 puan artarak 120.048,74 puandan kapandı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 250,92 puan artarak 120.048,74 puandan kapandı.


BIST 100 endeksi, güne 142,19 puan ve 0,12 değer kazancıyla 119.940,00 puandan başladı. Gün içinde en düşük 119.229,22 puanı, en yüksek 121.369,76 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,21 yükselişle 120.048,74 puandan tamamladı.


Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,09 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,40, hizmetler endeksi yüzde 1,17, teknoloji endeksi yüzde 9,17 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 167,68 puan ve yüzde 0,12 yükselerek 143.797,68 puandan kapandı. İşlem gören 592 hisse senedinin 221'i prim yaptı, 168'i geriledi. ASELSAN, Türk Hava Yolları, Halbank, Garanti Bankası ve Odaş Elektrik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


Altının onsu 1.564,45 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.564,45 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 azalarak 304 bin 300 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,0173 lira, satışta 6,0414 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,0229 lira, satışta 6,0470 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,73'ten, bileşik getirisi de yüzde 11,02'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0893, sterlin/dolar paritesi 1,2958, dolar/yen paritesi de 110,05 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 55,90 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 06:36 Kaynak: AA
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