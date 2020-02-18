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Piyasalarda gün sonu

7 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.217,76 puan azalarak 119.574,10 puandan kapandı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.217,76 puan azalarak 119.574,10 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 340,43 puan ve 0,28 değer kaybıyla 120.451,43 puandan başladı. Gün içinde en düşük 119.144,88 puanı, en yüksek 120.451,43 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,01 düşüşle 119.574,10 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,08, sanayi endeksi yüzde 1,25, hizmetler endeksi yüzde 0,70 değer kaybetti, teknoloji endeksi ise yüzde 0,35 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.330,77 puan ve yüzde 0,92 gerileyerek 143.022,36 puandan kapandı. İşlem gören 594 hisse senedinin 84'ü prim yaptı, 325'i geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Güneş Sigorta, Odaş Elektrik ve Emlak Konut GYO en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


Altının onsu 1.597,12 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.597,12 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,65 artarak 309 bin 600 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,0536 lira, satışta 6,0778 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,0309 lira, satışta 6,0551 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,97'den, bileşik getirisi de yüzde 11,27'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0815, sterlin/dolar paritesi 1,3018, dolar/yen paritesi de 109,84 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 56,97 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 06:36 Kaynak: AA
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