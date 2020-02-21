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Piyasalarda gün sonu

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.187,35 puan artarak 116.829,39 puandan kapandı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.187,35 puan artarak 116.829,39 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 552,54 puan ve 0,48 değer kaybıyla 115.089,50 puandan başladı. Gün içinde en düşük 114.453,40 puanı, en yüksek 117.415,25 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,03 yükselişle 116.829,39 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,92, sanayi endeksi yüzde 1,82, hizmetler endeksi yüzde 0,93 ve teknoloji endeksi yüzde 2,45 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.233,51 puan ve yüzde 0,89 yükselerek 140.041,03 puandan kapandı. İşlem gören 594 hisse senedinin 352'si prim yaptı, 49'u geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Koza Anadolu Metal, İpek Doğal Enerji ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.647,54 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.647,54 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,58 artarak 321 bin 800 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,0981 lira, satışta 6,1225 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,0781 lira, satışta 6,1025 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,28'den, bileşik getirisi de yüzde 11,60'tan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0848 sterlin/dolar paritesi 1,2952, dolar/yen paritesi de 111,55 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 58,01 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 06:20 Kaynak: AA
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