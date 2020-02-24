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Piyasalarda gün sonu

7 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.040,17 puan azalarak 114.789,21 puandan kapandı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.040,17 puan azalarak 114.789,21 puandan kapandı.


BIST 100 endeksi, haftaya 1.844,99 puan ve 1,58 değer kaybıyla 114.984,40 puandan başladı. Gün içinde en düşük 113.462,55 puanı, en yüksek 114.984,40 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,75 düşüşle 114.789,21 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,14, sanayi endeksi yüzde 1,01, hizmetler endeksi yüzde 1,41 ve teknoloji endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti.


BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.899,73 puan ve yüzde 2,07 gerileyerek 137.141,30 puandan kapandı. İşlem gören 594 hisse senedinin 134'ü prim yaptı, 260'ı geriledi. Türk Hava Yolları, İpek Doğal Enerji, ASELSAN, Koza Anadolu Metal, ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.673,17 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.673,17 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,57 artarak 333 bin 300 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,1340 lira, satışta 6,1586 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,0981 lira, satışta 6,1225 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,47'den, bileşik getirisi de yüzde 11,80'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0856, sterlin/dolar paritesi 1,2925, dolar/yen paritesi de 110,67 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 55,90 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:22 Kaynak: AA
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