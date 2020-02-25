Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi

Piyasalarda gün sonu

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 424,68 puan azalarak 114.364,53 puandan kapandı.

Piyasalarda gün sonu, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 424,68 puan azalarak 114.364,53 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 836,84 puan ve 0,73 değer kazanımıyla 115.626,05 puandan başladı. Gün içinde en düşük 113.850,42 puanı, en yüksek 115.991,78 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 düşüşle 114.364,53 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,49, hizmetler endeksi yüzde 0,37 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,04, teknoloji endeksi yüzde 2,00 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 885,20 puan ve yüzde 0,65 gerileyerek 136.256,10 puandan kapandı. İşlem gören 595 hisse senedinin 234'ü prim yaptı, 147'si geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Karsan Otomotiv, Kardemir (D) ve Odaş Elektrik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.652,98 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.652,98 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,19 azalarak 326 bin liradan tamamladı.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,1175 lira, satışta 6,1420 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,1340 lira, satışta 6,1586 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,55'ten, bileşik getirisi de yüzde 11,89'dan gerçekleşti.


Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0840, sterlin/dolar paritesi 1,2992, dolar/yen paritesi de 110,24 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 55,54 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'den İran'a destek veren Türkiye'nin de yer aldığı 13 ülkeye yaptırım kararı
Rusya'nın, Türkiye'den domates alım kotasını artırması üretici ve ihracatçıyı sevindirdi Merkez Bankası Başkanı'ndan enflasyon açıklaması: Toparlanma eğilimi sürüyor Peugeot'ya yakışmayan hareket! 2. el araç alan tüketici soluğu mahkemede aldı

Son Dakika Haberleri
00:55 Başarılı oyuncu Uğur Aslan, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
00:30 Hercai'nin Melikesi'nden itiraf geldi: Hayatımı erkekler tarafından aşağılanarak geçirdim
23:17 Sosyal medya fenomeni Nalet Bebe, Tutunamayanlar dizisine konuk olacak
23:00 Ünlü şarkıcı Hadise'nin makyajsız fotoğrafları Instagram'da gündem oldu
22:31 Vlasta Kopylova 2020-2021 Sonbahar Kış Koleksiyonu ile Milano'da göz kamaştırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 01:01:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]