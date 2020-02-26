Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 806,74 puan artarak 115.171,27 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 82,69 puan ve 0,07 değer kaybıyla 114.281,84 puandan başladı. Gün içinde en düşük 113.146,53 puanı, en yüksek 115.352,98 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,71 yükselişle 115.171,27 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,77, sanayi endeksi yüzde 0,88 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 0,44 değer kaybetti, hizmetler endeksi ise yatay kapandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.092,61 puan ve yüzde 0,80 yükselerek 137.348,71 puandan kapandı. İşlem gören 595 hisse senedinin 173'ü prim yaptı, 201'i geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Garanti Bankası, Kardemir (D) ve Odaş Elektrik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.632,75 dolar



Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.632,75 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,14 azalarak 325 bin 550 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,1420 lira, satışta 6,1666 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,1175 lira, satışta 6,1420 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,62'den, bileşik getirisi de yüzde 11,96'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0865, sterlin/dolar paritesi 1,2921, dolar/yen paritesi de 110,57 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 54,37 dolardan işlem görüyor.