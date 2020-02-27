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Piyasalarda gün sonu

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 4.752,89 puan azalarak 110.418,37 puandan kapandı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 4.752,89 puan azalarak 110.418,37 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1.195,73 puan ve 1,04 değer kaybıyla 113.975,54 puandan başladı. Gün içinde en düşük 110.418,37 puanı, en yüksek 114.463,57 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,13 düşüşle 110.418,37 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 4,68, sanayi endeksi yüzde 4,01, teknoloji endeksi yüzde 3,62, hizmetler endeksi de yüzde 4,08 değer kaybetti

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 5.710,17 puan ve yüzde 4,16 gerileyerek 131.638,54 puandan kapandı. İşlem gören 596 hisse senedinin 38'i prim yaptı, 374'ü geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Kardemir (D), Garanti Bankası ve Emlak Konut GYO en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.655,12 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.655,12 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,60 artarak 327 bin 500 liradan tamamladı.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,1550 lira, satışta 6,1797 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,1420 lira, satışta 6,1666 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,82'den, bileşik getirisi de yüzde 12,17'den gerçekleşti.


Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0991, sterlin/dolar paritesi 1,2896, dolar/yen paritesi de 109,91 düzeyinde seyrediyor.


Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 51,16 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 06:20 Kaynak: AA
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