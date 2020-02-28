Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 4.424,72 puan azalarak 105.993,65 puandan kapandı.



BIST 100 endeksi, güne 11.086,38 puan ve yüzde 10,04 değer kaybıyla 99.331,99 puandan başladı. Gün içinde en düşük 99.331,99 puanı, en yüksek 107.760,17 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,01 düşüşle 105.993,65 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 5,76, sanayi endeksi yüzde 3,38, teknoloji endeksi yüzde 2,44, hizmetler endeksi de yüzde 1,95 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 5.334,78 puan ve yüzde 4,05 gerileyerek 126.303,75 puandan kapandı. İşlem gören 601 hisse senedinin 48'i prim yaptı, 367'si geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Garanti Bankası, Akbank ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.610,13 dolar



Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.610,13 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,92 azalarak 324 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,2216 lira, satışta 6,2465 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,1550 lira, satışta 6,1797 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 12,06'dan, bileşik getirisi de yüzde 12,42'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0957, sterlin/dolar paritesi 1,2821, dolar/yen paritesi de 108,30 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 50,20 dolardan işlem görüyor.