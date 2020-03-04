Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 421,89 puan azalarak 110.785,38 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 248,06 puan ve yüzde 0,22 değer kaybıyla 110.959,21 puandan başladı. Gün içinde en düşük 110.678,33 puanı, en yüksek 112.898,65 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,38 düşüşle 110.785,38 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,18 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 1,72, teknoloji endeksi yüzde 2,33, hizmetler endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 219,82 puan ve yüzde 0,17 gerileyerek 132.432,17 puandan kapandı. İşlem gören 591 hisse senedinin 82'si prim yaptı, 324'ü geriledi. ASELSAN, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Karsan Otomotiv ve Halkbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.642,53 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.642,53 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,03 artarak 321 bin 770 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,0861 lira, satışta 6,1105 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,1900 lira, satışta 6,2148 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,87'den, bileşik getirisi de yüzde 11,17'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1120, sterlin/dolar paritesi 1,2806, dolar/yen paritesi de 107,39 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 52,61 dolardan işlem görüyor.