Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 96,24 puan azalarak 100.966,27 puandan kapandı.



BIST 100 endeksi, güne 646,09 puan ve yüzde 0,64 değer kaybıyla 100.416,41 puandan başladı. Gün içinde en düşük 98.805,86 puanı, en yüksek 102.838,57 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,10 düşüşle 100.966,27 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,01, sanayi endeksi yüzde 2,04, teknoloji endeksi yüzde 0,89 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 2,27 değer kazandı.



BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 34,45 puan ve yüzde 0,03 yükselerek 122.029,82 puandan kapandı. İşlem gören 594 hisse senedinin 79'u prim yaptı, 331'i geriledi. ASELSAN, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Odaş Elektrik ve BİM Birleşik Mağazalar en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.648,54 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.648,54 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,62 artarak 331 bin 600 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,1459 lira, satışta 6,1705 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,1108 lira, satışta 6,1353 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1295, sterlin/dolar paritesi 1,2916, dolar/yen paritesi de 104,63 düzeyinde seyrediyor.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 4,75 düşüşle 35,75 dolardan işlem görüyor.