Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 7.326,77 puan azalarak 93.639,50 puandan kapandı.



BIST 100 endeksi, güne 2.518,11 puan ve yüzde 2,49 değer kaybıyla 98.448,16 puandan başladı. Gün içinde en düşük 92.853,67 puanı, en yüksek 99.026,93 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 7,26 düşüşle 93.639,50 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 7,94, sanayi endeksi yüzde 7,33, teknoloji endeksi yüzde 9,02, hizmetler endeksi yüzde 8,19 değer kaybetti.



BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 8.256,15 puan ve yüzde 6,77 düşerek 113.773,66 puandan kapandı. İşlem gören 594 hisse senedinin 18'i prim yaptı, 401'i geriledi. ASELSAN, Türk Hava Yolları, Eczacıbaşı İlaç, Garanti Bankası ve Deva Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



Altının onsu 1.576,96 dolar



Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.576,96 dolardan işlem görüyor.



Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,05 azalarak 324 bin 800 liradan tamamladı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,2221 lira, satışta 6,2470 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,1459 lira, satışta 6,1705 lira olarak belirlemişti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,00'den, bileşik getirisi de yüzde 11,30'dan gerçekleşti.



Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1133, sterlin/dolar paritesi 1,2602, dolar/yen paritesi de 105,19 düzeyinde seyrediyor.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 7,30 düşüşle 33,07 dolardan işlem görüyor.