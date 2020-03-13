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Piyasalarda gün sonu

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.965,73 puan artarak 95.605,22 puandan kapandı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.965,73 puan artarak 95.605,22 puandan kapandı.


BIST 100 endeksi, güne 18,00 puan ve yüzde 0,02 değer kazancıyla 93.657,50 puandan başladı. Gün içinde en düşük 91.644,28 puanı, en yüksek 98.855,54 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,10 yükselişle 95.605,22 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,82, sanayi endeksi yüzde 1,72, teknoloji endeksi yüzde 3,11, hizmetler endeksi yüzde 0,24 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.075,32 puan ve yüzde 1,82 yükselerek 115.848,99 puandan kapandı. İşlem gören 594 hisse senedinin 331'i prim yaptı, 84'ü geriledi. ASELSAN, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D) ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


Altının onsu 1.563,75 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.563,75 dolardan işlem görüyor.


Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,47 azalarak 320 bin liradan tamamladı.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,2667 lira, satışta 6,2919 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,2221 lira, satışta 6,2470 lira olarak belirlemişti.


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,95'ten, bileşik getirisi de yüzde 11,25'ten gerçekleşti.


Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1119, sterlin/dolar paritesi 1,2506, dolar/yen paritesi de 106,97 düzeyinde seyrediyor.


Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, 33,10 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:30 Kaynak: AA
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