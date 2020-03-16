Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 7.716,89 puan azalarak 87.888,34 puandan kapandı.



BIST 100 endeksi, haftaya 3.341,25 puan ve yüzde 3,49 değer kaybıyla 92.263,97 puandan başladı. Gün içinde en düşük 86.853,34 puanı, en yüksek 92.263,97 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 8,07 düşüşle 87.888,34 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 8,26, sanayi endeksi yüzde 8,34, teknoloji endeksi yüzde 9,80, hizmetler endeksi yüzde 7,12 değer kaybetti.



BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 9.239,97 puan ve yüzde 7,98 azalışla 106.609,02 puandan kapandı. İşlem gören 594 hisse senedinin 11'i prim yaptı, 410'u geriledi. ASELSAN, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Eczacıbaşı İlaç en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.509,83 dolar



Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.509,83 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,00 azalarak 304 bin liradan tamamladı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,3584 lira, satışta 6,3838 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,2667 lira, satışta 6,2919 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,47'den, bileşik getirisi de yüzde 10,74'ten gerçekleşti.



Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1119, sterlin/dolar paritesi 1,2311, dolar/yen paritesi de 106,34 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 10,90 düşerek 30,60 dolardan işlem görüyor.