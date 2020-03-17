Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
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Piyasalarda gün sonu

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.110,65 puan azalarak 86.777,69 puandan kapandı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.110,65 puan azalarak 86.777,69 puandan kapandı.


BIST 100 endeksi, güne 1.035,02 puan ve yüzde 1,18 değer kazanımıyla 88.923,35 puandan başladı. Gün içinde en düşük 81.936,40 puanı, en yüksek 88.948,63 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,26 düşüşle 86.777,69 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,24 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 3,91, teknoloji endeksi yüzde 4,03, hizmetler endeksi yüzde 1,74 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 755,47 puan ve yüzde 0,71 azalışla 105.853,55 puandan kapandı. İşlem gören 596 hisse senedinin 67'si prim yaptı, 346'sı geriledi. ASELSAN, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


Altının onsu 1.544,72 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.544,72 dolardan işlem görüyor.


Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,32 artarak 308 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,4482 lira, satışta 6,4741 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,3584 lira, satışta 6,3838 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,25'ten, bileşik getirisi de yüzde 11,56'dan gerçekleşti.


Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0983, sterlin/dolar paritesi 1,2064, dolar/yen paritesi de 107,26 düzeyinde seyrediyor.


Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,53 yükselerek 29,80 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 06:34 Kaynak: AA
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