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Piyasalarda gün sonu

7 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.201,08 puan azalarak 85.576,61 puandan kapandı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.201,08 puan azalarak 85.576,61 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 2.001,17 puan ve yüzde 2,31 değer kaybıyla 84.776,51 puandan başladı. Gün içinde en düşük 84.302,70 puanı, en yüksek 87.824,55 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,38 düşüşle 85.576,61 puandan tamamladı.


Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,82, sanayi endeksi yüzde 1,54, teknoloji endeksi yüzde 1,22 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 1,29 değer kazandı.


BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.719,45 puan ve yüzde 1,62 azalışla 104.134,10 puandan kapandı. İşlem gören 597 hisse senedinin 148'i prim yaptı, 240'ı geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Garanti Bankası, İş Bankası (C) ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.492,73 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.492,73 dolardan işlem görüyor.


Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,44 artarak 315 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,4467 lira, satışta 6,4725 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,4482 lira, satışta 6,4741 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,76'dan, bileşik getirisi de yüzde 11,05'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0863, sterlin/dolar paritesi 1,1789, dolar/yen paritesi de 108,11 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 9,35 gerileyerek 25,71 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 06:26 Kaynak: AA

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