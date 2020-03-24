Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
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Piyasalarda gün sonu

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 5.040,05 puan artarak 89.286,22 puandan kapandı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 5.040,05 puan artarak 89.286,22 puandan kapandı.


BIST 100 endeksi, güne 3.325,23 puan ve yüzde 3,95 değer kazanımıyla 87.571,40 puandan başladı. Gün içinde en düşük 87.050,38 puanı, en yüksek 89.638,33 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,98 yükselerek 89.286,22 puandan tamamladı.


Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 7,22, teknoloji endeksi yüzde 9,82, sanayi endeksi yüzde 6,48, hizmetler endeksi yüzde 3,68 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 5.991,32 puan ve yüzde 5,91 artışla 107.401,03 puandan kapandı. İşlem gören 597 hisse senedinin 414'ü prim yaptı, 3'ü geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Yapı Kredi Bankası ve Halkbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.606,62 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.606,62 dolardan işlem görüyor.


Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,96 artarak 330 bin 80 liradan tamamladı.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,4898 lira, satışta 6,5158 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,5818 lira, satışta 6,6082 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0780, sterlin/dolar paritesi 1,1716, dolar/yen paritesi de 111,37 düzeyinde seyrediyor.


Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,07 yükselişle 27,70 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 06:28 Kaynak: AA

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