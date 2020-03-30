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Piyasalarda gün sonu

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 65,57 puan azalarak 88.059,46 puandan kapandı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 65,57 puan azalarak 88.059,46 puandan kapandı.


BIST 100 endeksi, haftaya 188,02 puan ve yüzde 0,21 değer kaybıyla 87.937,02 puandan başladı. Gün içinde en düşük 86.815,14 puanı, en yüksek 88.811,86 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,07 düşüşle 88.059,46 puandan tamamladı.


Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,05, teknoloji endeksi yüzde 0,02, sanayi endeksi yüzde 0,48 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,49 değer kaybetti.


BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 185,82 puan ve yüzde 0,18 azalışla 105.353,97 puandan kapandı. İşlem gören 597 hisse senedinin 239'u prim yaptı, 153'ü geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Garanti Bankası, Pegasus ve Eczacıbaşı İlaç en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


Altının onsu 1.620,35 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.620,35 dolardan işlem görüyor.


Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,63 artarak 342 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,5114 lira, satışta 6,5375 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,4301 lira, satışta 6,4559 lira olarak belirlemişti.


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,18'den, bileşik getirisi de yüzde 11,49'dan gerçekleşti.


Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1036, sterlin/dolar paritesi 1,2405, dolar/yen paritesi de 108,11 düzeyinde seyrediyor.


Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 10 düşerek 22,65 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 06:26 Kaynak: AA

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