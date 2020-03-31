Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.584,25 puan artarak 89.643,71 puandan kapandı.



BIST 100 endeksi, güne 1.219,20 puan ve yüzde 1,38 değer kazanımıyla 89.278,67 puandan başladı. Gün içinde en düşük 88.641,93 puanı, en yüksek 90.268,60 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,80 yükselişle 89.643,71 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,27, teknoloji endeksi yüzde 2,49, sanayi endeksi yüzde 2,13, hizmetler endeksi yüzde 1,94 değer kazandı.



BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.436,71 puan ve yüzde 1,36 artışla 106.790,67 puandan kapandı. İşlem gören 597 hisse senedinin 381'i prim yaptı, 25'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Eczacıbaşı İlaç, ASELSAN ve Pegasus en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



Altının onsu 1.612,76 dolar



Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.612,76 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,23 azalarak 337 bin 800 liradan tamamladı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,5650 lira, satışta 6,5913 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,5114 lira, satışta 6,5375 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,25'ten, bileşik getirisi de yüzde 11,57'den gerçekleşti.



Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0997, sterlin/dolar paritesi 1,2466, dolar/yen paritesi de 107,59 düzeyinde seyrediyor.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,03 düşerek 23,22 dolardan işlem görüyor.