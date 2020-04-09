Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
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Piyasalarda gün sonu

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.609,22 puan artarak 95.834,44 puandan kapandı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.609,22 puan artarak 95.834,44 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1.050,14 puan ve yüzde 1,13 değer kazanımıyla 94.275,35 puandan başladı. Gün içinde en düşük 93.629,34 puanı, en yüksek 95.834,44 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,80 yükselişle 95.834,44 puandan tamamladı.


Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 4,60, teknoloji endeksi yüzde 1,97, sanayi endeksi yüzde 1,84, hizmetler endeksi yüzde 1,20 değer kazandı.


BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 3.570,50 puan ve yüzde 3,22 artışla 114.413,17 puandan kapandı. İşlem gören 597 hisse senedinin 348'i prim yaptı, 50'si geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Pegasus ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


Altının onsu 1.681,70 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.681,70 dolardan işlem görüyor.


Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,24 artarak 360 bin 500 liradan tamamladı.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,7335 lira, satışta 6,7605 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,7658 lira, satışta 6,7929 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,91'den, bileşik getirisi de yüzde 12,27'den gerçekleşti.


Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0941, sterlin/dolar paritesi 1,2466, dolar/yen paritesi de 108,45 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,35 düşerek 32,33 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 06:22 Kaynak: AA

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