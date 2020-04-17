Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.930,73 puan artarak 98.179,82 puandan kapandı.



BIST 100 endeksi, güne 2.038,07 puan ve yüzde 2,12 değer kazanımıyla 98.287,16 puandan başladı. Gün içinde en düşük 97.600,99 puanı, en yüksek 98.758,54 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,01 yükselişle 98.179,82 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,21, teknoloji endeksi ve hizmetler endeksi yüzde 2,11, sanayi endeksi yüzde 1,48 değer kazandı.



BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.536,56 puan ve yüzde 2,22 artışla 116.921,55 puandan kapandı. İşlem gören 598 hisse senedinin 330'u prim yaptı, 78'i geriledi. Pegasus, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.692,50 dolar



Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.692,50 dolardan işlem görüyor.



Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,82 azalarak 377 bin liradan tamamladı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,9082 lira, satışta 6,9359 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,9024 lira, satışta 6,9301 lira olarak belirlemişti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 12,19'dan, bileşik getirisi de yüzde 12,57'den gerçekleşti.



Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0884, sterlin/dolar paritesi 1,2501, dolar/yen paritesi de 107,52 düzeyinde seyrediyor.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,75 düşerek 27,15 dolardan işlem görüyor.