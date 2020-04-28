Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 559,88 puan azalarak 100.707,48 puandan kapandı.



BIST 100 endeksi, güne 454,96 puan ve yüzde 0,45 değer kazanımıyla 101.722,32 puandan başladı. Gün içinde en düşük 100.621,07 puanı, en yüksek 101.917,52 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,55 düşüşle 100.707,48 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,14, teknoloji endeksi yüzde 0,80, sanayi endeksi yüzde 0,15 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,64 değer kazandı.



BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 788,20 puan ve yüzde 0,66 azalışla 118.181,91 puandan kapandı. İşlem gören 600 hisse senedinin 200'ü prim yaptı, 196'sı geriledi. Garanti Bankası, Eczacıbaşı İlaç, Türk Hava Yolları, ASELSAN ve Odaş Elektrik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



Altının onsu 1.701,37 dolar



Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.701,37 dolardan işlem görüyor.



Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,43 azalarak 384 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,9832 lira, satışta 7,0111 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,9627 lira, satışta 6,9906 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 8,67'den, bileşik getirisi de yüzde 8,86'dan gerçekleşti.



Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0835, sterlin/dolar paritesi 1,2437, dolar/yen paritesi de 106,88 düzeyinde seyrediyor.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,85 yükselerek 20,20 dolardan işlem görüyor.